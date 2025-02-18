В Финляндии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
«Финляндия — прифронтовая маленькая страна, и именно поэтому мы очень тщательно это обдумываем, но в данной ситуации преждевременно даже давать оценку. Мы не приняли никаких решений. Это обсуждение находится на очень ранней стадии», — сказал министр обороны в эфире телеканала Yle TV1, отвечая на вопрос о возможной отправке миротворцев на Украину.
Хяккянен добавил, что отправка миротворцев — это не «операция в далекой развивающейся стране», речь идет о создании «сдерживающего фактора» для России.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 февраля сказал, что Евросоюзу «рано или поздно» придется ввести войска на Украину. В понедельник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.