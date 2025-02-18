Нового министра экологии представили нижегородским депутатам

По словам господина Горева, в Нижегородской области ежегодно образуется более 4 млн т различных отходов. Перед минэкологии поставлена задача сформировать систему прослеживания от образования этих отходов до их переработки, утилизации и повторного использования. Также необходимо будет решить вопрос с модернизацией под современные требования всех существующих в регионе полигонов твердых коммунальных отходов.