Переговоры России и США в Эр-Рияде: чего ждут политологи от первой встречи

Позиция для переговоров в Саудовской Аравии выбрана не только потому, что это такая нейтральная территория, но и потому, что для команды Дональда Трампа в целом эта история более комплексная. Она не только про Украину. И не случайно здесь ключевой фигурой является Стивен Уиткофф, который вообще-то по официальным своим полномочиям отвечает за Ближний Восток.
Также Минченко уверен, что на встрече в Эр-Рияде речь пойдет о европейской безопасности в целом. Кроме того, участники рассмотрят судьбу сделки ОПЕК+. Об этом также говорит участие в переговорах Кирилла Дмитриева, считает Минченко. Ранее Дмитриев неформально участвовал в переговорном процессе по ОПЕК+.
Политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов уверен, что назначение Дмитриева главным переговорщиком несет в себе несколько сигналов. Во-первых, «диалог с США и расширенной коалицией союзников (Турция, Европа, арабы) будет вестись на языке денег. То есть, это Большой Торг, как и предполагалось».
Дмитриев — это символическая протянутая открытая ладонь для рукопожатия. Человек из России, но не с фронта. И кроме того, он заявлен в процессе как «клоузер» — менеджер, которому поручено подготовить сделку к закрытию. Чтобы боссам осталось только подставить подписи под контрактом.
На встречу в Саудовской Аравии делают неплохие ставки, но выводы делать рано, считает политтехнолог Рамиль Харисов. Многие ждут, что там запустят переговорный процесс по Украине. Возможно, в Эр-Рияде стороны смогут договориться о начале дальнейших переговоров.
Из плюсов: лед не тронулся, но потрескался. Прочие попытки в разные годы были скорее информационным шумом. Сейчас дошли до «поговорить» с участием нескольких стран. Минусы: безвыходность Зеленского, который будет торговаться до последнего. На него уже частично давит Америка (хотя и по нам тоже), но при этом и поддерживает (хотя бы морально) Европа.
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