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Переговоры России и США в Эр-Рияде: чего ждут политологи от первой встречи

Сегодня в Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США. В Саудовскую Аравию прилетели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Редакция Новостей Mail собрала мнения политологов о предстоящих переговорах.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Президент РАСО, руководитель Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что переговоры между Россией и США затронут не только тему конфликта на Украине.

Позиция для переговоров в Саудовской Аравии выбрана не только потому, что это такая нейтральная территория, но и потому, что для команды Дональда Трампа в целом эта история более комплексная. Она не только про Украину. И не случайно здесь ключевой фигурой является Стивен Уиткофф, который вообще-то по официальным своим полномочиям отвечает за Ближний Восток.

Евгений Минченко
президент РАСО, руководитель Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Также Минченко уверен, что на встрече в Эр-Рияде речь пойдет о европейской безопасности в целом. Кроме того, участники рассмотрят судьбу сделки ОПЕК+. Об этом также говорит участие в переговорах Кирилла Дмитриева, считает Минченко. Ранее Дмитриев неформально участвовал в переговорном процессе по ОПЕК+.

Политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов уверен, что назначение Дмитриева главным переговорщиком несет в себе несколько сигналов. Во-первых, «диалог с США и расширенной коалицией союзников (Турция, Европа, арабы) будет вестись на языке денег. То есть, это Большой Торг, как и предполагалось».

Дмитриев — это символическая протянутая открытая ладонь для рукопожатия. Человек из России, но не с фронта. И кроме того, он заявлен в процессе как «клоузер» — менеджер, которому поручено подготовить сделку к закрытию. Чтобы боссам осталось только подставить подписи под контрактом.

Сергей Старовойтов
политолог, глава «Клуба регионов»

На встречу в Саудовской Аравии делают неплохие ставки, но выводы делать рано, считает политтехнолог Рамиль Харисов. Многие ждут, что там запустят переговорный процесс по Украине. Возможно, в Эр-Рияде стороны смогут договориться о начале дальнейших переговоров.

Из плюсов: лед не тронулся, но потрескался. Прочие попытки в разные годы были скорее информационным шумом. Сейчас дошли до «поговорить» с участием нескольких стран. Минусы: безвыходность Зеленского, который будет торговаться до последнего. На него уже частично давит Америка (хотя и по нам тоже), но при этом и поддерживает (хотя бы морально) Европа.

Рамиль Харисов
политтехнолог 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.

дипломатия
переговоры