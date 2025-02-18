Переговоры России и США в Эр-Рияде: чего ждут политологи от первой встречи

Позиция для переговоров в Саудовской Аравии выбрана не только потому, что это такая нейтральная территория, но и потому, что для команды Дональда Трампа в целом эта история более комплексная. Она не только про Украину. И не случайно здесь ключевой фигурой является Стивен Уиткофф, который вообще-то по официальным своим полномочиям отвечает за Ближний Восток.