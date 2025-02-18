«Это было написано как приманка для (президента США Дональда — ред) Трампа, это очевидно… Но отсутствие деталей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену… Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано… они потеряли контроль над повествованием», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом.
Теперь, как отмечается в статье, команда Зеленского изо всех сил пытается придумать привлекательное встречное предложение.
Зеленский 18 октября 2024 года представил в украинском парламенте так называемый «план победы» Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот «план» только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа «не в интересах суверенной Украины». По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.