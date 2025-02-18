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Башкирия и Узбекистан планируют развивать промышленную кооперацию

Башкирия и Узбекистан, помимо торговли, планируют развивать промышленную кооперацию. Этот вопрос обсудил Глава республики Радий Хабиров на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Встреча проходила в формате переговоров, и, как сообщил потом Радий Хабиров в своих соцсетях, приоритетным направлением разговора стали совместные проекты, которые позволят вывести сотрудничество на новый уровень.

В частности, в ходе переговоров обсуждались строительство в Башкирии совместного технопарка, цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов.

Как ранее заявлял вице-премьер правительства Башкирии — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, за 11 месяцев 2024 года внешнеторговый товарооборот между Башкирией и Узбекистаном увеличился на 19,8% по сравнению с январем — ноябрем 2023-го. Экспорт из региона увеличился на 14,7%, импорт — на 68,5%.

экономика