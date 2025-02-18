Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Зурабишвили, занимавшая пост главы государства в 2018—2024 годах, прибыла в Тбилиси из Мюнхена, где принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В зале прилета к ней подбежали люди, закидали яйцами и скрылись.