Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестные закидали яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели».
Зурабишвили, занимавшая пост главы государства в 2018—2024 годах, прибыла в Тбилиси из Мюнхена, где принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В зале прилета к ней подбежали люди, закидали яйцами и скрылись.
В понедельник в тбилисском аэропорту яйцами закидали бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию (занимал пост в 2019—2021 годах). Он также прибыл в Тбилиси из Мюнхена, где принимал участие в конференции.