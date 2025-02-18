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Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

В этом же аэропорту ранее закидали яйцами бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который также прибыл в Тбилиси из Мюнхена, где принимал участие в конференции.

Источник: РИА "Новости"

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестные закидали яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели».

Зурабишвили, занимавшая пост главы государства в 2018—2024 годах, прибыла в Тбилиси из Мюнхена, где принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В зале прилета к ней подбежали люди, закидали яйцами и скрылись.

В понедельник в тбилисском аэропорту яйцами закидали бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию (занимал пост в 2019—2021 годах). Он также прибыл в Тбилиси из Мюнхена, где принимал участие в конференции.

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