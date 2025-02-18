Армия Израиля останется в пяти точках на юге Ливана

«Начиная с сегодняшнего дня Армия обороны Израиля будет оставаться в буферной зоне в Ливане на пяти контрольных позициях вдоль линии границы, чтобы обеспечить защиту населенных пунктов на севере [Израиля]», — написал он в X.
Кац подчеркнул, что израильская армия «в полной мере продолжит действия против [вооруженных формирований шиитской партии] “Хезболлах”. “Мы не допустим возвращения к реальности 7 октября [2023 года]”, — указал министр.
17 февраля портал Ynet сообщил, что Армия обороны Израиля выведет войска из Южного Ливана в течение следующих 24 часов в рамках соглашения о прекращении огня, но останется на пяти стратегических позициях. По информации радиостанции Kan, израильская армия сохранит после 18 февраля присутствие на этих пяти позициях «на неопределенный срок» для предотвращения возобновления активности формирований «Хезболлах» на юге Ливана.
Соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года в результате американо-французского посредничества, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию. 27 января Белый дом проинформировал о достижении договоренности о продлении соглашения о сроках вывода израильских подразделений с ливанской территории и прекращения огня до 18 февраля.