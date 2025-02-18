Армия Израиля останется в пяти точках на юге Ливана

Соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года в результате американо-французского посредничества, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию. 27 января Белый дом проинформировал о достижении договоренности о продлении соглашения о сроках вывода израильских подразделений с ливанской территории и прекращения огня до 18 февраля.