Губернатор Челябинской области обозначил области развития регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на коллегии Минэкономразвития РФ, где обозначил ключевые направления развития регионов. Он подчеркнул важность комплексного подхода — от модернизации инфраструктуры до поддержки новых технологичных производств. Об этом сообщает «ФедералПресс».
— Прежде всего важно продолжить развитие регионов России — как в экономике, так и в инфраструктуре. Особое внимание уделить достижению национальных целей развития и выполнению новых проектов, — заявил губернатор Челябинской области.
Кроме того, Текслер предложил усилить технологическую оснащенность предприятий и уделить внимание креативной экономике. Он отметил, что Челябинская область успешно сочетает развитие традиционной промышленности с новыми инновационными направлениями.