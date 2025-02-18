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Губернатор Челябинской области обозначил области развития регионов

Текслер на коллегии в Москве предложил меры для роста экономики.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на коллегии Минэкономразвития РФ, где обозначил ключевые направления развития регионов. Он подчеркнул важность комплексного подхода — от модернизации инфраструктуры до поддержки новых технологичных производств. Об этом сообщает «ФедералПресс».

— Прежде всего важно продолжить развитие регионов России — как в экономике, так и в инфраструктуре. Особое внимание уделить достижению национальных целей развития и выполнению новых проектов, — заявил губернатор Челябинской области.

Кроме того, Текслер предложил усилить технологическую оснащенность предприятий и уделить внимание креативной экономике. Он отметил, что Челябинская область успешно сочетает развитие традиционной промышленности с новыми инновационными направлениями.

экономика