Губернатор Челябинской области обозначил области развития регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на коллегии Минэкономразвития РФ, где обозначил ключевые направления развития регионов. Он подчеркнул важность комплексного подхода — от модернизации инфраструктуры до поддержки новых технологичных производств. Об этом сообщает «ФедералПресс».