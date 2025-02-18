Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром для обсуждения и подписания соглашения. Отмечается, что во время переговоров стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области.