Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром для обсуждения и подписания соглашения. Отмечается, что во время переговоров стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области.
Заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что в настоящее время Нью-Дели оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025.
Генеральный директор госкомпании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев ранее заявил, что компания предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков.