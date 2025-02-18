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NBC: команда Трампа планирует массовое сокращение в МВБ

Администрация Белого дома намерена в конце февраля уволить сотни высокопоставленных специалистов министерства внутренней безопасности (МВБ). О планах команды Трампа стало известно телеканалу NBC News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Увольнения в министерстве ранее не анонсировались. Они дополнят общие сокращения, которые стартовали 14 февраля в ряде ведомств: федеральном агентстве управления в чрезвычайных ситуациях, службе гражданства и иммиграции США, агентстве по обеспечению кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Перечень сотрудников из МВБ, которые должны остаться без работы, утвержден администрацией Белого дома, рассказывают «Ведомости».

Как сообщает NBC, цель массовых сокращений — не только уменьшение численности персонала и расходов на его содержание, но и избавление от высокопоставленных чиновников, которые могут помешать министерству внутренней безопасности выполнять задачи команды нового президента.

Программу по сокращению федерального правительства Дональд Трамп запустил 20 января сразу после вступления в должность. К началу 2025 года численность сотрудников правительственных структур достигала двух млн человек. Большая часть специалистов, подлежащих сокращению, получила уведомления с предложением уволиться самостоятельно.

7 февраля стало известно, что заявление об уходе с работы подали более 60 тысяч сотрудников государственных ведомств. Все они получат выплаты, равные зарплате за восемь месяцев. Аналитики сомневаются, что администрации Трампа удастся добиться добровольного увольнения желаемого количества сотрудников госструктур.

Трамп Дональд