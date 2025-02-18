NBC: команда Трампа планирует массовое сокращение в МВБ

Увольнения в министерстве ранее не анонсировались. Они дополнят общие сокращения, которые стартовали 14 февраля в ряде ведомств: федеральном агентстве управления в чрезвычайных ситуациях, службе гражданства и иммиграции США, агентстве по обеспечению кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.
Перечень сотрудников из МВБ, которые должны остаться без работы, утвержден администрацией Белого дома, рассказывают «Ведомости».
Как сообщает NBC, цель массовых сокращений — не только уменьшение численности персонала и расходов на его содержание, но и избавление от высокопоставленных чиновников, которые могут помешать министерству внутренней безопасности выполнять задачи команды нового президента.
Программу по сокращению федерального правительства Дональд Трамп запустил 20 января сразу после вступления в должность. К началу 2025 года численность сотрудников правительственных структур достигала двух млн человек. Большая часть специалистов, подлежащих сокращению, получила уведомления с предложением уволиться самостоятельно.
7 февраля стало известно, что заявление об уходе с работы подали более 60 тысяч сотрудников государственных ведомств. Все они получат выплаты, равные зарплате за восемь месяцев. Аналитики сомневаются, что администрации Трампа удастся добиться добровольного увольнения желаемого количества сотрудников госструктур.