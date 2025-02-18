Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским

Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». На Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент заявил, что «готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным», но только после того, как совместно с американскими и европейскими властями будет согласован мирный план.