Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

«Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде.