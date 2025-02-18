Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

«Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии.