Губернатор — о видимости «синих ценников»: уже лучше, но есть над чем работать

«Проезжал также в эти субботу и воскресенье, смотрел по магазинам. Ситуация уже лучше с точки зрения визуализации так называемых “синих ценников”, но есть ещё над чем работать. Что касается муниципалитетов: коллеги, вам поручение — до конца недели провести все необходимые выезды и проверить наличие по всей группе, по 26 [видам] товаров. Чтобы минимум 26 товаров были с нормальными “синими ценниками”, и главное, чтобы они были видны для покупателей и для наших граждан», — поручил глава региона.