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Хабиров рассказал о ходе переговоров с делегацией Узбекистана

Планируется реализация нескольких совместных проектов.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о ходе переговоров с делегацией Узбекистана.

По итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот между азиатским государством и субъектом РФ вырос на 20%. Радий Хабиров подчеркнул, что Узбекистан — один из ключевых партнеров республики.

По его словам, Башкирия заинтересована в развитии промышленной кооперации. Продолжаются переговоры об открытии на территории Узбекистана совместного технопарка, о строительстве в Башкирии цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов.

«В прошлом году с партнерами из Узбекистана мы подписали дорожную карту. Часть мероприятий уже выполнили. Планируем, что в этом году делегация Башкортостана снова посетит эту страну для актуализации наших намерений», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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