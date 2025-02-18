Хабиров рассказал о ходе переговоров с делегацией Узбекистана

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о ходе переговоров с делегацией Узбекистана.
По итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот между азиатским государством и субъектом РФ вырос на 20%. Радий Хабиров подчеркнул, что Узбекистан — один из ключевых партнеров республики.
По его словам, Башкирия заинтересована в развитии промышленной кооперации. Продолжаются переговоры об открытии на территории Узбекистана совместного технопарка, о строительстве в Башкирии цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов.
«В прошлом году с партнерами из Узбекистана мы подписали дорожную карту. Часть мероприятий уже выполнили. Планируем, что в этом году делегация Башкортостана снова посетит эту страну для актуализации наших намерений», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.