Хабиров рассказал о ходе переговоров с делегацией Узбекистана

«В прошлом году с партнерами из Узбекистана мы подписали дорожную карту. Часть мероприятий уже выполнили. Планируем, что в этом году делегация Башкортостана снова посетит эту страну для актуализации наших намерений», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.