Перспективы встречи Путина и Трампа и оборонные планы ЕС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Санкт-Петербурга проведет совещание с правительством.
На нем обсудят результаты диспансеризации за 2024 год и ряд текущих вопросов.
О диалоге с США
Понимания по встрече Путина и Трампа пока нет, возможно, оно появится по итогам встречи делегаций в Эр-Рияде.
Об украинском урегулировании
Путин готов вести переговоры и с Владимиром Зеленским, но легитимность того вызывает сомнения: «Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению — с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского».
Урегулирование на Украине невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе: «Конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте».
Россия, в отличие от Украины и Европы, «с самого начала» ориентировалась на мир.
РФ считает вступление Украины в ЕС «суверенным правом» Киева, поскольку речь идет об экономическом, а не военном объединении.
Россия должна добиться своих целей в спецоперации: «И, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей».
Об оборонных планах ЕС
Возможное появление у Европы «совместных оборонных планов» будет предметом пристального внимания для России.
О послании Путина Федеральному собранию
Послание Путина Федеральному собранию является в первую очередь «внутриполитическим событием» и с переговорами с США связано не будет.
О выборах президента в Абхазии
Для России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился «в рамках законного поля»: «Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной».