Перспективы встречи Путина и Трампа и оборонные планы ЕС. Темы брифинга Пескова

Для России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился «в рамках законного поля»: «Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной».