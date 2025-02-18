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Перспективы встречи Путина и Трампа и оборонные планы ЕС. Темы брифинга Пескова

Перспективы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, оборонные планы ЕС и украинское урегулирование стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Санкт-Петербурга проведет совещание с правительством.

На нем обсудят результаты диспансеризации за 2024 год и ряд текущих вопросов.

О диалоге с США

Понимания по встрече Путина и Трампа пока нет, возможно, оно появится по итогам встречи делегаций в Эр-Рияде.

Об украинском урегулировании

Путин готов вести переговоры и с Владимиром Зеленским, но легитимность того вызывает сомнения: «Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению — с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского».

Урегулирование на Украине невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе: «Конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте».

Россия, в отличие от Украины и Европы, «с самого начала» ориентировалась на мир.

РФ считает вступление Украины в ЕС «суверенным правом» Киева, поскольку речь идет об экономическом, а не военном объединении.

Россия должна добиться своих целей в спецоперации: «И, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей».

Об оборонных планах ЕС

Возможное появление у Европы «совместных оборонных планов» будет предметом пристального внимания для России.

О послании Путина Федеральному собранию

Послание Путина Федеральному собранию является в первую очередь «внутриполитическим событием» и с переговорами с США связано не будет.

О выборах президента в Абхазии

Для России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился «в рамках законного поля»: «Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной».

Песков Дмитрий
ЕС