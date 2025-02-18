Модернизация аэропорта и выплаты ко Дню Победы: в Красноярске прошло заседание краевого правительства

Так, например, на 16,3 млрд рублей было увеличено трехлетнее финансирование краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы», в том числе на 10,1 млрд рублей — за счет федерального бюджета. В частности, в 2025 году дополнительные средства в размере 688 млн рублей направят на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.
В рамках нового регионального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» предусмотрены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Красноярск, начиная со следующего года — 1,6 млрд рублей в 2026-м и 1,8 млрд рублей в 2027-м.
Трехлетний объем краевой госпрограммы «Развитие культуры и туризма» увеличен на 1,3 млрд рублей, из них 633 млн рублей — в 2025 году, в том числе средства предусмотрены на реализацию новых нацпроектов. В частности, добавлены мероприятия по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Планируется создание 5 модельных муниципальных библиотек, техническое оснащение музеев и театров, капитальные ремонты сельских клубов, модернизация детской школы искусств в ЗАТО Солнечный, капитальный ремонт кровли Канского драматического театра и замена мехоборудования сцены Красноярского музыкального театра.
До уровня федеральных увеличены размеры региональных выплат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, инвалидам и участникам ВОВ выплаты повышены с 75 до 80 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей с 20 до 80 тыс. рублей. Жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда и лицам, работавшим в годы войны на объектах противовоздушной обороны, а также вдовам и вдовцам ветеранов — с 10 до 80 тыс. рублей. Труженикам тыла выплаты повышены с 10 до 55 тыс. рублей.
С 2025 года добавлен также новый механизм привлечения кадров — «Земский работник культуры», предусматривающий выплаты в размере 1 млн рублей за переезд в населенные пункты численностью менее 50 тыс. жителей.