Модернизация аэропорта и выплаты ко Дню Победы: в Красноярске прошло заседание краевого правительства

До уровня федеральных увеличены размеры региональных выплат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, инвалидам и участникам ВОВ выплаты повышены с 75 до 80 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей с 20 до 80 тыс. рублей. Жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда и лицам, работавшим в годы войны на объектах противовоздушной обороны, а также вдовам и вдовцам ветеранов — с 10 до 80 тыс. рублей. Труженикам тыла выплаты повышены с 10 до 55 тыс. рублей.