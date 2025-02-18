Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности

Условлено о продолжении тесных контактов и обменов на высшем и высоком уровне. Достигнуты договоренности о скорейшем запуске Платформы для привлечения инвестиций, реализации проектов кооперации в агропромышленном комплексе, сфере транспорта и логистики, здравоохранения, образования, фармацевтики, инфраструктуры и других направлениях.