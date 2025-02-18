Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности

Речь шла о дальнейшем развитии и укреплении узбекско-кувейтских отношений дружбы и всеобъемлющего партнерства.
Как отмечалось, прошедшие накануне переговоры на высшем уровне, плодотворные встречи с членами правительства и ведущими компаниями формируют прочную основу для расширения узбекско-кувейтских многоплановых отношений.
Условлено о продолжении тесных контактов и обменов на высшем и высоком уровне. Достигнуты договоренности о скорейшем запуске Платформы для привлечения инвестиций, реализации проектов кооперации в агропромышленном комплексе, сфере транспорта и логистики, здравоохранения, образования, фармацевтики, инфраструктуры и других направлениях.
Отдельное внимание стороны уделили взаимной поддержке инициатив в рамках диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».
Также согласовали вопрос установления совместного контроля за выполнением всех принятых решений и договоренностей.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Эль-Кувейта президента Узбекистана проводили Наследный принц Шейх Сабах ас-Сабах и другие официальные лица.
Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
Напомним, что в ходе пребывания в Эль-Кувейте глава Узбекистана провел переговоры с Эмиром Шейхом Мишаалем ас-Сабахом, а также встретился с ключевыми членами правительства и руководителями ведущих компаний и финансовых учреждений этой страны.
По итогам саммита принято Совместное заявление, а также подписан солидный пакет соглашений по различным направлениям взаимодействия, в том числе в экономической сфере на сумму $4,9 млрд.
В рамках культурной программы лидер Узбекистана ознакомился с экспозицией музея «Дворец “Ас-Салам”, отражающей культуру и историю народа Кувейта.