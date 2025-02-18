Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва

На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде был объявлен небольшой перерыв, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Он продлился 15 минут, переговоры продолжаются. После завершения встречи глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, участвующий в переговорах, выступит перед журналистами.

12

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв. Стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — сказала Мария Захарова во время брифинга. Пока подробностей о ходе переговоров не приводится. Позднее российские информагентства сообщили о возобновлении переговоров.

Встреча началась примерно в 10:30. Российскую сторону представляют Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту.

дипломатия
Лавров Сергей
переговоры