Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва

Встреча началась примерно в 10:30. Российскую сторону представляют Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту.