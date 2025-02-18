Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв. Стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — сказала Мария Захарова во время брифинга. Пока подробностей о ходе переговоров не приводится. Позднее российские информагентства сообщили о возобновлении переговоров.
Встреча началась примерно в 10:30. Российскую сторону представляют Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту.