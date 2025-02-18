Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Экономическое партнерство
В интервью газете The New York Times (NYT) Дмитриев рассказал, что на переговорах постарается перезапустить экономическое сотрудничество России и США. Одним из видов взаимодействия он назвал деятельность американских нефтяных компаний в российских регионах.
«Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся», — приводит его слова РИА Новости.
Сдерживание России
Кирилл Дмитриев назвал решения администрации экс-президента США Джо Байдена по отношению к России провальными.
«Администрация Байдена не пыталась понять озабоченности России. Она занимала свои идеологические догмы, позиции. И то, что мы видим пока, еще очень рано, что американская сторона готова выслушать позицию России, готова понять позицию России. А именно с этого начинается диалог», — цитирует Дмитриева РБК.
Глава РФПИ подчеркнул, что прежняя команда Белого дома давала много неверных посылов, а санкции против России сказались на США. Сейчас Вашингтон сможет убедиться, что «российская экономика хорошо развивается».
Потери бизнеса
Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Эр-Рияде представители администрации Трампа впервые познакомились с данными о потерях американских компаний, которые ушли с российского рынка.
«Представьте, первый раз сегодня американцы увидели, я показал эту табличку, что потери американских компаний — 300 миллиардов долларов. Никто об этом не говорил», — отметил Дмитриев.
Глава РФПИ уточнил, что общая сумма потерь составляет 324 млрд долларов, из них 123 млрд — в сфере IT.
Совместные проекты России и США
«Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», — сказал Дмитриев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Член российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии добавил, что Кремль передал Белому дому ряд предложений о сотрудничестве. Они касаются инвестиционно-экономической сферы.
Отношения Москвы и Вашингтона
В интервью агентству Associated Press Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество США и России важны не только для двух государств.
Хорошие отношения между США и Россией очень важны для всего мира. Только вместе Россия и США смогут отреагировать на множество мировых проблем, урегулировать глобальные конфликты и предложить решения. цитата по ТАСС.
Дмитриев участвовал в переговорах с делегацией США в экономическом треке. Встреча российской и американской делегаций состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. Участники встречи обсудили восстановление комплекса российско-американских отношений и варианты решения украинского кризиса.