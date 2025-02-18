Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

«Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», — сказал Дмитриев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Член российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии добавил, что Кремль передал Белому дому ряд предложений о сотрудничестве. Они касаются инвестиционно-экономической сферы.