WP: Европа собралась отправить на Украину несколько бригад

Согласно статье, после многочасового совещания британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что пока рано говорить о количестве войск и что «должна быть поддержка со стороны США». Другие страны, включая Германию и Польшу, вообще отказались отправляться свои войска на Украину.
А премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Польша не планирует отправлять своих солдат на Украину, но будет поддерживать страны, которые «пожелают предоставить такие гарантии в будущем».
Размещенные на Украине войска НАТО, возможно, будут поддержаны дополнительными силами за пределами страны на случай, если им потребуется быстро нарастить численность.
В авангарде дискуссий в Париже были Франция и Великобритания, единственные две ядерные державы Европы.
У нее больше возможностей, чем у других стран, включая Великобританию, для высвобождения войск, отчасти из-за сокращения численности французского контингента в Африке. Однако ее европейские союзники располагают ограниченными вооруженными силами, сообщили два чиновника.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, «что касается численности миротворческого контингента, то информация должна стать более конкретной в течение следующих двух недель».
Это большая головоломка, состоящая из множества кусочков, которые нам нужно собрать воедино.
Мнения европейских союзников разделились не только по поводу характера развертывания, включая численность и мандат сил, но также по необходимой поддержке со стороны США.
Другие полагают, что план развертывания европейских войск на Украине дал бы европейцам ключ к формированию переговорного процесса и удержал бы Трампа в узде.
Кроме того, попыткам разработать военные планы мешает тот факт, что параметры сделки с Россией, такие как линии, по которым конфликт может быть заморожен, остаются неясными.
Еще один ключевой вопрос для европейцев заключается в том, как реагировать, если Россия нападет на силы НАТО. Одно из предложений касалось положения о взаимной обороне между странами Европейской коалиции, которые не будут действовать под флагом НАТО.
Более того, для многих европейских государств развертывание потребовало бы общественной поддержки внутри страны. В некоторых странах, таких как Польша или Германия, приближаются национальные выборы, и они опасаются предпринимать серьезные шаги в то время, когда конфликт на Украине становится все более политизированным. А Нидерландам, например, потребуется одобрение парламента.