WP: Европа собралась отправить на Украину несколько бригад

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит в Париже, чтобы достичь консенсуса по потенциальному размещению европейских войск на Украине. Однако он не увенчался успехом, пишет The Washington Post.

Источник: Reuters

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Согласно статье, после многочасового совещания британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что пока рано говорить о количестве войск и что «должна быть поддержка со стороны США». Другие страны, включая Германию и Польшу, вообще отказались отправляться свои войска на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что это «неуместные дебаты в неподходящее время».

А премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Польша не планирует отправлять своих солдат на Украину, но будет поддерживать страны, которые «пожелают предоставить такие гарантии в будущем».

Тем не менее последний обсуждаемый в Европе вариант предусматривает создание «сил сдерживания» в составе нескольких бригад численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих. Они не будут размещены вдоль линии боевого соприкосновения, но будут находиться наготове в качестве демонстрации силы.

Размещенные на Украине войска НАТО, возможно, будут поддержаны дополнительными силами за пределами страны на случай, если им потребуется быстро нарастить численность.

В авангарде дискуссий в Париже были Франция и Великобритания, единственные две ядерные державы Европы.

Франция, по некоторым оценкам, может задействовать около 10 000 военнослужащих.

У нее больше возможностей, чем у других стран, включая Великобританию, для высвобождения войск, отчасти из-за сокращения численности французского контингента в Африке. Однако ее европейские союзники располагают ограниченными вооруженными силами, сообщили два чиновника.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, «что касается численности миротворческого контингента, то информация должна стать более конкретной в течение следующих двух недель».

Это большая головоломка, состоящая из множества кусочков, которые нам нужно собрать воедино. Рубен Брекельманс министр обороны Нидерландов

Мнения европейских союзников разделились не только по поводу характера развертывания, включая численность и мандат сил, но также по необходимой поддержке со стороны США.

Один западный дипломат охарактеризовал переговоры с американцами как «игру в прятки»: каждая сторона ждет, пока другая раскроет свои карты, прежде чем объявить, какие ресурсы она может выделить.

Другие полагают, что план развертывания европейских войск на Украине дал бы европейцам ключ к формированию переговорного процесса и удержал бы Трампа в узде.

Кроме того, попыткам разработать военные планы мешает тот факт, что параметры сделки с Россией, такие как линии, по которым конфликт может быть заморожен, остаются неясными.

Еще один ключевой вопрос для европейцев заключается в том, как реагировать, если Россия нападет на силы НАТО. Одно из предложений касалось положения о взаимной обороне между странами Европейской коалиции, которые не будут действовать под флагом НАТО.