FT: между лидерами ЕС разгорелся конфликт по вопросу отправки войск на Украину

Вместе с тем ~нельзя исключать, что никаких миротворцев не будет в принципе~, если Путин и Трамп на встрече решат отказаться от отправки подобных контингентов в зону конфликта. Президент России строго соблюдает все подписанные договоренности — и если в тексте документов будет пункт «с 12.00 такого-то числа прекратить огонь», то ни один выстрел с российской стороны больше не прозвучит и никаких других войск для разъединения сторон не потребуется.