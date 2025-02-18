Пермский департамент возглавила чиновница из Вологды

Согласно данным сайта «Декларатор», госпожа Лебедева начала работать в департаменте градостроительства мэрии Вологды в 2013 году ведущим специалистом по выбору земельных участков в отделе перспективного планирования и застройки. В 2015 году стала в этом отделе главным специалистом. По данным мэрии, с 2016 по 2018 года занимала должность начальника отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды. С 2019 года работала в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды на руководящих должностях.