Фон дер Ляйен: Европа хочет выступить партнером США в переговорах по Украине

В заявлении ЕК по итогам встречи в Брюсселе говорится, что Урсула фон дер Ляйен изложила планы Европы «увеличить оборонное производство и расходы, укрепляя как европейские, так и украинские военные возможности». На встрече с Китом Келлогом фон дер Ляйен также подчеркнула «важнейшую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины». Она отметила, что общий объем помощи блока Украине составляет 135 млрд евро. По словам главы ЕК, страны ЕС выделили «больше, чем любой другой союзник».