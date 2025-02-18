Bloomberg: Макрон попытался «сблизить» позиции США, Европы и Украины по мирным переговорам

«Мы стремимся к прочному и продолжительному миру на Украине. Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами», — написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети X после телефонных разговоров с Трампом и Зеленским.
Зеленский, со своей стороны, сообщил, что обсудил с Макроном положение дел в Европе и гарантии безопасности для Украины: «Мы разделяем общее видение: гарантии безопасности должны быть надежными. Любое другое решение без таких гарантий — например, хрупкое прекращение огня — послужило бы… прелюдией к новой войне».
Европейские чиновники и Киев заявили, что хотят согласовать гарантии безопасности, прежде чем вести переговоры с Россией, а Украина не согласится ни с какими решениями, которые были приняты без нее.
США, в свою очередь, попросили европейские страны разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения надежного мирного урегулирования. Администрация Трампа стремиться получить подробности того, какой вклад европейские союзники могут внести в миротворческий процесс.