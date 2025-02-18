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Bloomberg: Макрон попытался «сблизить» позиции США, Европы и Украины по мирным переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон после экстренного саммита в Париже провел отдельные телефонные переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы попытаться сблизить позиции всех сторон, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это произошло после того, как лидеры ЕС были шокированы скоростью, с которой Трамп инициировал переговорный процесс с Владимиром Путиным, а официальные лица США и России прибыли в Саудовскую Аравию для проведения официальных встреч, говорится в статье.

«Мы стремимся к прочному и продолжительному миру на Украине. Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами», — написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети X после телефонных разговоров с Трампом и Зеленским.

Макрон пообещал продолжить дальнейшие обсуждения и работу «как в поддержку Украины, так и в части развития и инвестирования в нашу оборону».

Зеленский, со своей стороны, сообщил, что обсудил с Макроном положение дел в Европе и гарантии безопасности для Украины: «Мы разделяем общее видение: гарантии безопасности должны быть надежными. Любое другое решение без таких гарантий например, хрупкое прекращение огня послужило бы… прелюдией к новой войне».

Поскольку США настроены действовать оперативно, Европа рискует остаться в стороне от переговоров, которые могут определить баланс безопасности на континенте на долгие годы.

Европейские чиновники и Киев заявили, что хотят согласовать гарантии безопасности, прежде чем вести переговоры с Россией, а Украина не согласится ни с какими решениями, которые были приняты без нее.

США, в свою очередь, попросили европейские страны разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения надежного мирного урегулирования. Администрация Трампа стремиться получить подробности того, какой вклад европейские союзники могут внести в миротворческий процесс.

Макрон Эмманюэль
ЕС