Радий Хабиров рассказал молодым аграриям о развитии АПК Башкирии

В начале встречи руководитель региона поблагодарил молодых аграриев за их поддержку специальной военной операции.
«Вся наша республика — это большая добровольческая семья, трудно найти людей, которые бы не помогали нашим ребятам, выполняющим задачи на СВО. Хочу поблагодарить вас за эту работу», — отметил Радий Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что сегодня Башкортостан — лидер по производству кумыса и мёда, занимает 2-е место по производству говядины, поголовью коров и лошадей, 3-е место — по производству молока и поголовью крупного рогатого скота, а также входит в Топ-10 регионов по производству сахарной свеклы (5 место), картофеля (8 место).
"Мы себя практически всем обеспечиваем и сегодня идем по пути индустриализации сельского хозяйства. Мы в республике за последние годы запустили 21 индустриальную ферму, которые производят 42 процента товарного молока. Сегодня в отрасли работает около 50 тысяч человек. Есть кадровый дефицит — не хватает около 5 тысяч специалистов.
Одна из главных задач — привлечение инвестиций. Их объем на сегодняшний день оценивается в сумму более 100 млрд рублей. В 2025 году прямая поддержка АПК со стороны государства — 5,3 млрд рублей. Отрасль становится всё более технологичной. Сегодня в АПК активно развиваются цифровизация, роботизация, биотехнологии, экологические инициативы, многие другие интересные направления. Идет и рост крестьянско-фермерских хозяйств, которые получают поддержку государства. Большое внимание в республике уделяется социальному развитию села.
В Башкортостане действует 2000 сельских ФАПов, из них мы поменяли более 500, строятся шесть современных поликлиник в райцентрах, возводим большие спортобъекты", — отметил руководитель республики.
Радий Хабиров рассказал и о строительстве второй очереди межвузовского студенческого кампуса.
В апреле планируется сдать первый объект второй очереди — Геномный центр, совмещённый со Школой 21 «Сбера», где будут готовить специалистов в области информационных технологий. Начинается и строительство основного здания второй очереди площадью 120 тысяч кв. м на 4300 студенческих мест. Это будет семь башен, самая высокая из которых — более 30 этажей.