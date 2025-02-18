Радий Хабиров рассказал молодым аграриям о развитии АПК Башкирии

"Мы себя практически всем обеспечиваем и сегодня идем по пути индустриализации сельского хозяйства. Мы в республике за последние годы запустили 21 индустриальную ферму, которые производят 42 процента товарного молока. Сегодня в отрасли работает около 50 тысяч человек. Есть кадровый дефицит — не хватает около 5 тысяч специалистов.