МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом

«Мы расцениваем это решение как очередное проявление антироссийского курса нынешних молдавских властей и подлость в отношении собственного молдавского народа», — сказала Захарова на брифинге.
«Надеемся, что здравый смысл и уважение к своим же собственным гражданам возобладают и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных, в том числе для себя, шагов», — добавила она.
Захарова подчеркнула, что Русский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало.
Министерство иностранных дел Молдавии в четверг сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.