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Грушко: Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена

Европейские страны не будут участвовать в переговорах по украинскому вопросу, отметил замглавы МИД.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Роль Европейского союза в предстоящих переговорах по украинскому вопросу исключена. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам представителя российского ведомства, в настоящее время ничего не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с европейскими странами.

Напомним, что 18 февраля по поручению российского лидера Владимира Путина на переговоры по Украине направили глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Официальная встреча проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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