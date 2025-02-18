Грушко: Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена

Роль Европейского союза в предстоящих переговорах по украинскому вопросу исключена. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По словам представителя российского ведомства, в настоящее время ничего не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с европейскими странами.
Напомним, что 18 февраля по поручению российского лидера Владимира Путина на переговоры по Украине направили глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Официальная встреча проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.