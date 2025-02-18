Калининградский губернатор призвал разобраться с обилием алкомаркетов в домах

Об этом стало известно на оперативном совещании областного правительства. Сегодня магазины, продающие алкогольную продукцию, часто расположены в одном доме, либо в 50−100 метрах друг от друга.
Ситуация осложняется тем, что подобные точки часто маскируют под общепит, что позволяет им торговать спиртным после 21.00.
«Я езжу по региону и вижу в некоторых домах по два-три таких магазина. Не понятно, в чем заключается такая потребность. Необходимо проанализировать ситуацию и разобраться в происходящем. Жду от коллег отдельную программу по решению проблемы», — заключил губернатор.
Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин сообщил, что парламентарии уже вышли с законодательной инициативой в Госдуму о полном запрете размещения магазинов с алкогольной продукции в жилых домах.
Сегодня в российском эксклаве действуют ограничения на работу алкомаркетов. По закону «О розничной продаже алкогольной продукции» площадь таких торговых точек не может быть меньше 50 квадратных метров. В противном случае, продавать спиртное там могут только до 21.00, как во всех остальных торговых сетях.