Калининградский губернатор призвал разобраться с обилием алкомаркетов в домах

Сегодня в российском эксклаве действуют ограничения на работу алкомаркетов. По закону «О розничной продаже алкогольной продукции» площадь таких торговых точек не может быть меньше 50 квадратных метров. В противном случае, продавать спиртное там могут только до 21.00, как во всех остальных торговых сетях.