Согласно статье, Фу Цун в понедельник сказал: «Китай надеется, что все вовлеченные стороны, а также соответствующие заинтересованные стороны примут участие в мирном процессе для достижения справедливого, прочного, обязательного и взаимоприемлемого мирного соглашения».
И Белый дом, и Кремль опубликовали заявления, подтверждающие, что лидеры двух стран обсуждали возможность скорейшего прекращения огня на Украине, не консультируясь с Европейским союзом или Киевом.
В ответ ЕС официально попросил включить его в переговорный процесс. Во время пресс-конференции в четверг представитель Европейской комиссии Паула Пиньо отметила заинтересованность Европы в безопасности Украины.
Безопасность Украины — это безопасность Европы.
Фу напомнил, что 10 лет назад стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, путем переговоров достигли соглашения — Комплекса мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»). Соглашение о прекращении боевых действий на Донбассе тогда было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН (резолюция 2202).
Однако, как отметил Фу, большинство положений этого соглашения так и не были выполнены полностью или эффективно, что вместо деэскалации привело к полномасштабному кризису.
Что касается позиции Китая, то Фу напомнил, что Китай «не создавал украинский кризис и не является его стороной, однако Китай не бездействовал и не воспользовался этим». При этом он подчеркнул, что Пекин всегда руководствовался четырьмя пунктами о том, что должно быть сделано:
- уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран;
- соблюдать цели и принципы Устава ООН;
- должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран;
- прилагать все усилия для мирного урегулирования и выхода из кризиса.
Китай, по словам Фу, активно участвует в дипломатическом посредничестве и вместе с Бразилией и другими странами Глобального Юга запустил открытую платформу «Друзья мира» для проведения инклюзивного диалога.