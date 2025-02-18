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China Daily: Китай призывает к «инклюзивным» переговорам по Украине

Представитель Китая при ООН на заседании Совета Безопасности по Украине подчеркнул, что его страна «приветствует» консенсус, достигнутый США и Россией в отношении мирных переговоров по Украине, и надеется, что в процессе достижения «справедливого» и «взаимоприемлемого» мирного соглашения примут участие все вовлеченные стороны, сообщает China Daily.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Фу Цун в понедельник сказал: «Китай надеется, что все вовлеченные стороны, а также соответствующие заинтересованные стороны примут участие в мирном процессе для достижения справедливого, прочного, обязательного и взаимоприемлемого мирного соглашения».

Фу подчеркнул, что, поскольку трехлетний конфликт происходит на европейской земле, «Европа несет ответственность за содействие миру». Он призвал стороны к «совместному устранению» причин кризиса путем переговоров.

И Белый дом, и Кремль опубликовали заявления, подтверждающие, что лидеры двух стран обсуждали возможность скорейшего прекращения огня на Украине, не консультируясь с Европейским союзом или Киевом.

В ответ ЕС официально попросил включить его в переговорный процесс. Во время пресс-конференции в четверг представитель Европейской комиссии Паула Пиньо отметила заинтересованность Европы в безопасности Украины.

Безопасность Украины — это безопасность Европы.

Паула Пиньо
представитель Европейской комиссии

Фу напомнил, что 10 лет назад стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, путем переговоров достигли соглашения — Комплекса мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»). Соглашение о прекращении боевых действий на Донбассе тогда было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН (резолюция 2202).

Однако, как отметил Фу, большинство положений этого соглашения так и не были выполнены полностью или эффективно, что вместо деэскалации привело к полномасштабному кризису.

Он назвал провал «Минска-2» достойным сожаления и подчеркнул, что «его исторические уроки заслуживают осмысления».

Что касается позиции Китая, то Фу напомнил, что Китай «не создавал украинский кризис и не является его стороной, однако Китай не бездействовал и не воспользовался этим». При этом он подчеркнул, что Пекин всегда руководствовался четырьмя пунктами о том, что должно быть сделано:

  • уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран;
  • соблюдать цели и принципы Устава ООН;
  • должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран;
  • прилагать все усилия для мирного урегулирования и выхода из кризиса.

Китай, по словам Фу, активно участвует в дипломатическом посредничестве и вместе с Бразилией и другими странами Глобального Юга запустил открытую платформу «Друзья мира» для проведения инклюзивного диалога.

переговоры