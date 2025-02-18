China Daily: Китай призывает к «инклюзивным» переговорам по Украине

Что касается позиции Китая, то Фу напомнил, что Китай «не создавал украинский кризис и не является его стороной, однако Китай не бездействовал и не воспользовался этим». При этом он подчеркнул, что Пекин всегда руководствовался четырьмя пунктами о том, что должно быть сделано: