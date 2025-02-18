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Программу маткапитала в России продлили

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет — 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Источник: РИА "Новости"

«После одобрения закона около пяти миллионов российских семей смогут воспользоваться этим правом», — цитирует пресс-служба ГД председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

По действующему законодательству программа должна была завершиться в конце 2026 года. Инициатива о продлении подготовлена по поручению президента страны Владимира Путина. На реализацию программы маткапитала на пятилетний период понадобится около 2,8 триллиона рублей, сообщалось ранее.

С 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.