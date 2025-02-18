В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.