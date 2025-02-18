В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция.
«Двусторонние переговоры начались», — уточнила канцелярия.
Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.