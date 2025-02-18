Медведев отреагировал на атаку ВСУ по перекачивающей американскую нефть станции

«Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки», — написал Медведев в Telegram-канале, пост озаглавлен как «Бешеное животное укусило хозяина».