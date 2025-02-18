Лукашенко подарил Халифе Хафтару автобусы и тракторы, пообещав приехать в Ливию

Подарены сертификаты на 10 автобусов «МАЗ 206» и на столько же тракторов «BЕLARUS 820».
Глава государства также подарил ливийскому гостю корзину с различными белорусскими продуктами питания и сладости. «Хранить долго нельзя. Без консервантов (сладости. — Прим. БЕЛТА)», — предупредил он.
Лукашенко — ливийскому фельдмаршалу: мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси Командующий Ливийской национальной армией: у нас есть желание наладить стратегическое сотрудничество с Беларусью.
В ответ Халифа Хафтар подарил белорусскому лидеру традиционную саблю.
«Приезжайте в любое время к нам. Будем рады. Но я в Ливию приеду», — заявил Александр Лукашенко.