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Лукашенко подарил Халифе Хафтару автобусы и тракторы, пообещав приехать в Ливию

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу и верховному главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Белкасиму Хафтару сертификаты на белорусские автобусы и тракторы, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Подарены сертификаты на 10 автобусов «МАЗ 206» и на столько же тракторов «BЕLARUS 820».

Глава государства также подарил ливийскому гостю корзину с различными белорусскими продуктами питания и сладости. «Хранить долго нельзя. Без консервантов (сладости. — Прим. БЕЛТА)», — предупредил он.

Лукашенко — ливийскому фельдмаршалу: мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси Командующий Ливийской национальной армией: у нас есть желание наладить стратегическое сотрудничество с Беларусью.

В ответ Халифа Хафтар подарил белорусскому лидеру традиционную саблю.

«Приезжайте в любое время к нам. Будем рады. Но я в Ливию приеду», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
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