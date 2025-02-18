Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

В рамках договора Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия. Россия также сможет размещать базы и военный контингент на территории Белоруссии.
«В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы).
На встрече по подписанию договора президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина поставить в страну баллистические ракеты «Орешник». Путин посчитал это возможным в рамках соглашения о гарантиях безопасности.