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Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Главы государств подписали документ 6 декабря в Минске.

Источник: РИА "Новости"

В рамках договора Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия. Россия также сможет размещать базы и военный контингент на территории Белоруссии.

«В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы).

На встрече по подписанию договора президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина поставить в страну баллистические ракеты «Орешник». Путин посчитал это возможным в рамках соглашения о гарантиях безопасности.

Госдума