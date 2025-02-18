Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

В рамках договора Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия. Россия также сможет размещать базы и военный контингент на территории Белоруссии.