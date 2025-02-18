Радий Хабиров встретился с послом Узбкеистана в России Ботиржоном Асадовым

Также он добавил, что в работе находятся сразу несколько совместных проектов. Они позволят вывести сотрудничество партнеров на новый уровень, уверен Радий Фаритович. В 2024 году стороны подписали дорожную карту — по ней часть мероприятий уже выполнили. А в скором времени делегация Башкортостана посетит Узбекистан для сверки текущей работы.