Радий Хабиров встретился с послом Узбкеистана в России Ботиржоном Асадовым

Сегодня в Уфе глава Башкортостана провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, который возглавляет делегацию республики в Уфе. Об обсужденных темах он рассказал подписчикам соцсетей.
Радий Хабиров отметил, что Узбекистан является одним из главных партнеров республики. Стороны активно развивают сотрудничество в торговле, промышленности, образовании, туризме и сельском хозяйстве. За 11 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Башкортостана и Узбекистана показал рост в 20 процентов.
— Всегда говорю, что, кроме развития взаимной торговли, нас интересует промышленная кооперация, — написал глава республики. — Продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов.
Также он добавил, что в работе находятся сразу несколько совместных проектов. Они позволят вывести сотрудничество партнеров на новый уровень, уверен Радий Фаритович. В 2024 году стороны подписали дорожную карту — по ней часть мероприятий уже выполнили. А в скором времени делегация Башкортостана посетит Узбекистан для сверки текущей работы.