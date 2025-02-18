СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украине придется играть по правилам России на мирных переговорах, сообщает CNN со ссылкой на доцента кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидта.
«Украине придется принимать участие в этих последующих переговорах, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — утверждает эксперт.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.