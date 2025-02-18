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Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.

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Переговоры стартовали около 10:30 мск. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.

Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

переговоры