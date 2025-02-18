Госдума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности

При этом в договоре указано, что вооруженное нападение на страну-участника Союзного государства Москва и Минск будут рассматривать, как акт агрессии против объединения в целом. Еще документ устанавливает, что российское ядерное оружие может применяться в ответ на ядерную агрессию против одной из стран Союзного государства, а также на атаку с обычным оружием при создании угрозы суверенитету или территориальной целостности.