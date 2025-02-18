Госдума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности

Государственная дума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает РИА Новости.
Так, 18 февраля Госдумой на пленарном заседании был принят закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В документе отмечено, что отношения двух государств в рамках объединения не направлены против третьих государств, а также, что их осуществление будет соответствовать принципам Устава ООН и нормами международного права.
При этом в договоре указано, что вооруженное нападение на страну-участника Союзного государства Москва и Минск будут рассматривать, как акт агрессии против объединения в целом. Еще документ устанавливает, что российское ядерное оружие может применяться в ответ на ядерную агрессию против одной из стран Союзного государства, а также на атаку с обычным оружием при создании угрозы суверенитету или территориальной целостности.
Но также с целью предотвращения агрессии на территории Беларуси могут быть созданы военные объекты и размещены российские воинские формирования.
Еще в договоре подчеркнуто, что Москвой и Минском российское ядерное оружие рассматривается в качестве важного фактора предотвращения ядерных военных конфликтов и средства сдерживания.
Напомним, что в декабре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
А в начале февраля Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ.
И еще генпрокурор Швед сказал, что население Беларуси могло быть 17 миллионов человек.