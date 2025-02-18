«Готовы сделать для вас все». Лукашенко принял ливийского фельдмаршала, сказав об особом отношении к Ливии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февралям провел встречу с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром, сообщает пресс-служба президента.
В разговоре с Хафтаром белорусский лидер подчеркнул, что ливийский фельдмаршал приехал в Беларусь «к своим друзьям, к себе домой». Еще Лукашенко с сожалением отметил, что впервые встречается с главой нацармии Ливии, хотя много о нем читал и слышал. Он подчеркнул, что в Минске очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию, сказав об особом отношении.
— У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия, — заметил он.
И еще белорусский лидер сказал, что в Беларуси готовы сделать для Ливии, что ее делегация здесь «увидит полезного». Еще он пообещал, что все договоренности будут исполнены вовремя.
— Мы готовы к работе, — подчеркнул глава Беларуси.
В свою очередь Хафтар сказал, что рад посещать Беларусь, и что Ливия хочет сотрудничать с Минском.
Еще ливийский фельдмаршал назвал примером, к которому стремятся многие страны, умение сохранять мир и спокойствие в Беларуси. А также обратил внимание на то, что в Беларуси, являющейся высокотехнологичным государством, обеспечено производство различной современной техники, в том числе промышленной и аграрной.
— Все у вас развивается на высоком уровне. Мы очень хотим развивать сотрудничество с вами, чтобы это было взаимовыгодно, на благо двух стран и народов, — заявил Хафтар о желании создания стратегического сотрудничества.
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