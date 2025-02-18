«Готовы сделать для вас все». Лукашенко принял ливийского фельдмаршала, сказав об особом отношении к Ливии

В разговоре с Хафтаром белорусский лидер подчеркнул, что ливийский фельдмаршал приехал в Беларусь «к своим друзьям, к себе домой». Еще Лукашенко с сожалением отметил, что впервые встречается с главой нацармии Ливии, хотя много о нем читал и слышал. Он подчеркнул, что в Минске очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию, сказав об особом отношении.