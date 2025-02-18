«Ъ» стало известно, кто может стать послом США в России

Прокомментировал эту тему и Марко Рубио. «Я затронул вопрос о нашем посольстве в Москве, которое работает в очень сложных условиях. Я поднял этот вопрос, потому что это важно. Будет очень трудно общаться с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать, и он (Сергей Лавров.— “Ъ”) выразил обеспокоенность по поводу своей дипломатической миссии в Соединенных Штатах, — сказал госсекретарь журналистам (цитата по ТАСС).— Поэтому на самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке».