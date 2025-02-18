Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине

«США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план… Этот план включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения», — написала она в соцсети X со ссылкой на источники.
Репортер добавила, что Москва и Вашингтон рассматривают условие проведения выборов на Украине как одно из ключевых для успешного процесса урегулирования.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.