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Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план, который предусматривает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения, сообщает репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

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«США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план… Этот план включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения», — написала она в соцсети X со ссылкой на источники.

Репортер добавила, что Москва и Вашингтон рассматривают условие проведения выборов на Украине как одно из ключевых для успешного процесса урегулирования.

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.