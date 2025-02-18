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AP: РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

Потребуется активная работа дипломатических представительств, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних контактов.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», — приводит слова Рубио агентство Associated Press (AP).

переговоры
дипломатия