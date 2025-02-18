Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России сказал о защите Беларуси российским ядерным зонтиком

МИД РФ сказал, что ядерный зонтик защищает Беларусь и Россию одинаково.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России сказали, что российский ядерный зонтик обеспечивает Беларуси защиту так же, как и России, передает БелТА.

В частности, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил уникальность договора между странами, в котором прописаны усиленные гарантии безопасности в ядерной сфере, предоставляемые Россией Беларуси согласно обновленной редакции Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. И подчеркнул, что сейчас российским ядерным зонтиком обеспечивается и аналогичная защита Беларуси. И пояснил, что это касается отражения нападения с применением оружия массового уничтожения или агрессии с использованием обычного вооружения, создающего критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.

— Теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны, — прокомментировал представитель российской дипломатии.

Такое содействие в укреплении обороноспособности Беларуси Грушко назвал обоснованным в условиях наращивания ударного потенциала НАТО вдоль западных рубежей Союзного государства.

Тем временем Госдума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности.

Напомним, что в декабре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства. А в начале февраля Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ.

И еще генпрокурор Швед сказал, что население Беларуси могло быть 17 миллионов человек.