МИД России сказал о защите Беларуси российским ядерным зонтиком

В частности, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил уникальность договора между странами, в котором прописаны усиленные гарантии безопасности в ядерной сфере, предоставляемые Россией Беларуси согласно обновленной редакции Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. И подчеркнул, что сейчас российским ядерным зонтиком обеспечивается и аналогичная защита Беларуси. И пояснил, что это касается отражения нападения с применением оружия массового уничтожения или агрессии с использованием обычного вооружения, создающего критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.