МИД России сказал о защите Беларуси российским ядерным зонтиком

В Министерстве иностранных дел России сказали, что российский ядерный зонтик обеспечивает Беларуси защиту так же, как и России, передает БелТА.
В частности, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил уникальность договора между странами, в котором прописаны усиленные гарантии безопасности в ядерной сфере, предоставляемые Россией Беларуси согласно обновленной редакции Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. И подчеркнул, что сейчас российским ядерным зонтиком обеспечивается и аналогичная защита Беларуси. И пояснил, что это касается отражения нападения с применением оружия массового уничтожения или агрессии с использованием обычного вооружения, создающего критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.
— Теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны, — прокомментировал представитель российской дипломатии.
Такое содействие в укреплении обороноспособности Беларуси Грушко назвал обоснованным в условиях наращивания ударного потенциала НАТО вдоль западных рубежей Союзного государства.
Тем временем Госдума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности.
Напомним, что в декабре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства. А в начале февраля Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ.
И еще генпрокурор Швед сказал, что население Беларуси могло быть 17 миллионов человек.