Обвиняемый в получении взятки генерал Кузнецов объяснил происхождение активов

Кроме того, генерал настаивает, что 100 млн рублей в различной валюте, найденные во время обыска у него дома, были накоплениями, которые его семья делала с 2014 года, конвертируя рубли в доллары и евро. С тех пор ее стоимость увеличилась более чем втрое.