«Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — сказал Лавров по итогам российско-американских переговоров.
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине
ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине, американская сторона позже сказала, что это фейк.