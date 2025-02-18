Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине

«Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — сказал Лавров по итогам российско-американских переговоров.