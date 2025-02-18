Лавров рассказал, как Россия и США начнут переговоры по Украине

США и Россия назначат «соответствующие высокопоставленные команды», для урегулирования на Украине, говорил раньше Госдеп. Разрешение конфликта должно быть долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон, сообщал он. Представитель Госдепа добавил, что стороны сделали «важный шаг вперед» на пути к миру.