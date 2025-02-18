Лавров призвал Запад «дать Зеленскому по рукам» за атаку на инфраструктуру КТК

«Эта очередная выходка с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь по сути дела, тут можно много причин привести. Или догадываться о том, что лежало в основе того приказа, который кто-то всë-таки в Киеве отдал… Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может. Что этого человека (Зеленского. — Ред.) и всю его команду необходимо урезонить и дать по рукам», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в Эр-Рияде.