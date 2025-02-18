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Лавров призвал Запад «дать Зеленскому по рукам» за атаку на инфраструктуру КТК

Атака украинских беспилотников на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае лишь должна укрепить всех во мнении, что президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) давно пора дать по рукам. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Эта очередная выходка с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь по сути дела, тут можно много причин привести. Или догадываться о том, что лежало в основе того приказа, который кто-то всë-таки в Киеве отдал… Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может. Что этого человека (Зеленского. — Ред.) и всю его команду необходимо урезонить и дать по рукам», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Министр сообщил, что американские коллеги во время встречи по урегулированию конфликта предложили даже ввести некий мораторий для Украины на нападения на энергетические объекты.

переговоры
Лавров Сергей