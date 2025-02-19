Выборы в Германии: топ-кандидаты и их приоритеты — Business Standard

Мерц предложил проект «Повестка на период до 2030 года», направленный на стимулирование экономики Германии. Он включает уменьшение налогов, снижение налога на прибыль предприятий до 25% и повышение порога для максимальной ставки подоходного налога до 80 000 евро. Он также выступает за значительные реформы в военной и иммиграционной политике, такие как обязательная воинская служба, усиление надзора в зонах повышенного риска и ужесточение правил предоставления убежища. Мерц собирался поставить ультиматум России и в случае невыполнения грозился передать Украине крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на удары вглубь российской территории. ХДС настаивает на усилении роли страны на мировой арене и реформировании бюрократического аппарата ЕС.