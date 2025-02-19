Выборы в Германии: топ-кандидаты и их приоритеты — Business Standard

Как напоминается в статье, изначально выборы были назначены на 28 сентября 2025 года, но были перенесены после краха в ноябре трехпартийного коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца.
Коалиция, в которую входили «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ), «Свободная демократическая партия» (СВДП) и «Европейская партия зеленых», распалась после нескольких месяцев внутреннего конфликта, экономических проблем и разногласий по ключевым вопросам политики. Последней каплей стал ожесточенный спор по поводу национального бюджета, который привел к увольнению либерального министра финансов Кристиана Линднера (СВДП). В ответ Шольц направил в бундестаг заявку на вотум доверия правительству, который он намеренно проиграл, что привело к досрочным выборам.
Ключевые кандидаты и их политика.
Фридрих Мерц (ХДС)
Мерц предложил проект «Повестка на период до 2030 года», направленный на стимулирование экономики Германии. Он включает уменьшение налогов, снижение налога на прибыль предприятий до 25% и повышение порога для максимальной ставки подоходного налога до 80 000 евро. Он также выступает за значительные реформы в военной и иммиграционной политике, такие как обязательная воинская служба, усиление надзора в зонах повышенного риска и ужесточение правил предоставления убежища. Мерц собирался поставить ультиматум России и в случае невыполнения грозился передать Украине крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на удары вглубь российской территории. ХДС настаивает на усилении роли страны на мировой арене и реформировании бюрократического аппарата ЕС.
Олаф Шольц (СДПГ)
Партия Шольца выступает за государственные инвестиции, особенно в инфраструктуру и «зеленый переход». Политика СДПГ предусматривает повышение минимальной заработной платы и налогов для богатых. Она поддерживает предоставление Украине военной помощи и ее интеграцию в НАТО. Несмотря на призывы к бюджетной сдержанности, СДПГ выступает за изменение установленного конституцией лимита госдолга Германии ради увеличения расходов на государственные услуги.
Алис Вайдель (АдГ)
Алис Вайдель, лидер ультраправой партии АдГ, привлекла к себе внимание спорными высказываниями, в том числе выступлениями за массовые депортации и закрытие границ Германии. АДГ, которая сейчас занимает 2-е место в опросах, также поддерживает отмену санкций против России и прекращение военной помощи Украине. Политика Вайдель включает снижение налогов и введение обязательной воинской службы. Партия активно критикует Европейский союз, выступает за выход Германии из блока и ориентацию на зону свободной торговли.
Роберт Хабек («Зеленые»)
Партия «Зеленых», лидером которой является Роберт Хабек, сосредоточена на борьбе с изменением климата и продвижении инвестиций в зеленую энергетику. Они поддерживают реформирование системы долгового регулирования для финансирования инфраструктурных проектов и перехода к нулевому уровню выбросов.
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США.
Сара Вагенкнехт (ССВ)
Новая политическая партия, «Союз Сахары Вагенкнехт» (ССВ), становится все популярнее, но ей еще предстоит набрать значительную долю голосов.
Вагенкнехт выступает за отмену санкций в отношении России, считая, что они обогащают компании США. Партия также стремится ограничить миграцию и продвигать страхование граждан вместо частных медицинских услуг.
Кристиан Линднер (СВДП)
Кристиан Линднер, бывший министр финансов и лидер СВДП, наблюдал за падением популярности СВДП после своей отставки и распада коалиции. СВДП, которая традиционно поддерживает финансовый консерватизм, выступает против реформирования системы долгового регулирования и предлагает снизить налоги для бизнеса. Она также хочет отсрочить достижение Германией цели климатической нейтральности и реинвестировать средства в ядерную энергетику. Что касается миграции, то СВДП предлагает централизовать полномочия по депортации на федеральном уровне.