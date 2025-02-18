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Лукашенко подписал закон о потребительском кредите и микрозайме

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля подписал закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Документ направлен на комплексное совершенствование правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц, а также повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.

Закон, в частности, предусматривает предоставление физическим лицам более развернутой информации об условиях кредита (микрозайма) и проведение обязательной оценки их кредитоспособности.

Устанавливаются существенные условия договоров потребительского кредита (микрозайма), ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма, а также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом (микрозаймом).

Кредитополучатели, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать отсрочки платежа.

Предусмотрена также возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования (микрофинансирования) от имени кредитодателя (заимодавца) без взимания вознаграждения с граждан.

Кроме того, закон содержит норму о внесении изменений в Гражданский кодекс в части определения в договоре аренды (кроме договора лизинга) размера арендной платы только в белорусских рублях.

Нововведения поспособствуют формированию более прозрачного и понятного законодательства, а также обеспечат дополнительные гарантии гражданам.

Лукашенко Александр
экономика