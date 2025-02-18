Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт на Украине уже должен подойти к концу, заявил Эрдоган

Эрдоган высказался об урегулировании на Украине: эта война должна закончиться.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине «уже должен подойти к концу».

«Эта война должна закончиться. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.

переговоры