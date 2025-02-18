Конфликт на Украине уже должен подойти к концу, заявил Эрдоган

«Эта война должна закончиться. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.